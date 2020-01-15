В Конституционной комиссии призвали граждан принять активное участие в обсуждении реформы Конституции РФ

Российскому обществу сейчас очень важно принять активное участие в дискуссии по реформе Конституции, предложенной президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал ответственный секретарь Конституционной комиссии РФ Олег Румянцев.

«Что важно: президент в своем послании высказал свои рамки возможной конституционной реформы, открыв дискуссию для общества. Очень важно, чтобы общество не промолчало. Ни “чего изволите?” должен быть ответ на призыв президента, а общество должно интересоваться, как и что делать, чтобы не допустить развала государства, чтобы не допустить дальнейшего колоссального социально-политического расслоения, не допустить дальнейшей внутренней эмиграции, когда люди превращаются в рабов из свободных граждан. Очень важны политическая реформа, реформа формы правления, судебная реформа, предложенные президентом. Обществу важно их обсуждать», - поделился своим мнением юрист.

В среду, 15 января, Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию, в котором, в числе прочего, предложил внести изменения в Конституцию России.

После обращения российского лидера, глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.