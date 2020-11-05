Названо одно из самых распространенных слов в русском языке

Профессор Института Пушкина Мария Милованова рассказала, что слово «нет» - это одно из самых распространенных слов в речи современных россиян.

По мнению русиста, данное слово входит в число основных ментальных ценностей граждан РФ. Милованова отметила, что при всех изменениях в «великом и могучем» остается некая зона стабильности. Она не всегда осознается носителями языка, но очевидна любому иностранцу.

Есть множество отрицаний-отталкиваний: русское «нет» и все его производные и синонимы, такие как «не-а», «хватит!», «все!».

«Это русское слово входит в первую десятку важных слов русского лексикона - в число таких, как "дом" и "друг"», - объяснила специалист, передает РИА Новости.

По словам Миловановой, русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение.

Ранее филолог развеял популярный миф о происхождении русской нецензурной лексики. По словам специалиста, современная табуированная лексика никак не связана с нашествием монголов на Русь.