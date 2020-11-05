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Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

Анна Касаткина
17:08 05.11.2020
По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами пандемии.
Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Власти Москвы пока не планируют вводить из-за коронавируса жесткие ограничительные меры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что болезнь «никуда не ушла, борьба продолжается».

«За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры... Мы пока не предполагаем этого делать», - сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами и проблемами, которые существуют.

Ранее ситуацию с коронавирусом в стране оценили в Кремле.

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