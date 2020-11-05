В стране и мире Коронавирус Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса Анна Касаткина По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами пандемии. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Власти Москвы пока не планируют вводить из-за коронавируса жесткие ограничительные меры. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что болезнь «никуда не ушла, борьба продолжается». «За рубежом мы видим гораздо более жесткие меры... Мы пока не предполагаем этого делать», - сказал Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1». По словам градоначальника, система здравоохранения на данный момент справляется с вызовами и проблемами, которые существуют. Ранее ситуацию с коронавирусом в стране оценили в Кремле. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика