Глава ЦИК считает, что все изменения в Конституцию будут приняты до осени

Глава Центризбиркома Элла Памфиолова заявила, что ЦИК готов организовать всенародное голосование по поправкам в Конституцию страны в любой момент после их формирования.

Он отметила, что при формировании годового бюджета Центризбиркома в него закладываются средства на такие случаи.

Памфилова подчеркнула, что перед голосованием пакет предложений по поправкам должен обсуждаться с представителями гражданского общества. Она также сообщила, что все изменения могут быть приняты до осени текущего года.

В сегодняшнем послании Федеральному собранию Владимир Путин предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию РФ. По его мнению, она была принята более четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса и с тех пор положение дел кардинально изменилось.