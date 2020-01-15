Эксперт уличил Восточную Европу в строительстве нового тоталитаризма

Принятая сеймом Польши резолюция - это не что иное, как строительство новой тоталитарной системы, ведь государство берет на себя право диктовать людям, как они должны оценивать те или иные факты прошлого. Так полагает ведущий научный сотрудник российского Института стратегических исследований Олег Неменский. Свое мнение он высказал в комментарии «Специальному репортажу».

«Объявляя борьбу с тоталитаризмом, с тоталитаризмом в прошлом, на самом деле сейчас Польша и другие европейские страны строят новую тоталитарную систему. Ну что это, как не тоталитаризм, когда государство берет на себя функции, берет на себя право диктовать людям, что они должны думать, как они должны оценивать те или иные факты прошлого», - пояснил свою позицию эксперт.

Ранее сейм Польши принял резолюцию, в которой утверждается, что СССР и Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны. Действия Варшавы прокомментировали в российском МИД. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова сравнила происходящее с временами инквизиции.

«Такое впечатление, что, как и во времена инквизиции, наука объявлена польским Сеймом ересью, а сторонники исторических фактов обвинены им в колдовстве. Вот так идеология побеждает правду», - написала она Facebook.

Дипломат также напомнила, что историческая правда об итогах Второй мировой войны зафиксирована Нюрнбергским трибуналом. И если польский сейм сомневается в его решениях, это будет считаться попыткой пересмотра итогов войны.

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