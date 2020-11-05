Главу Минздрава Омской области уволили после инцидента со скорыми

Глава Минздрава Омской области Ирина Солдатова освобождена от должности. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил губернатор региона Александр Бурков.

«Сегодня мной принято решение об отставке министра здравоохранения Солдатовой Ирины Геннадьевны», - сказал Бурков в опубликованном видеоролике.

Он уточнил, что решение взвешенно и принималось по итогам анализа текущей ситуации в областном здравоохранении после проверки властями региона и Росздравнадзора.

Вечером 27 октября к зданию Минздрава региона приехали две машины скорой помощи с пациентами и одна пустая. Таким образом медики решили привлечь внимание чиновников к тому, что из-за нехватки мест больницы отказываются принимать пациентов.

После этого областной Минздрав и Росздравнадзор начали служебную проверку. На следующий день от должности освободили замминистра здравоохранения Анастасию Малову, которая отвечала за оказание скорой помощи.

На ситуацию также обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал губернаторов незамедлительно реагировать на «непозволительные ситуации» в сфере здравоохранения.