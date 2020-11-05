Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса

Ирландские астрономы выяснили, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Ранее специалисты изучили спектральные характеристики необычного космического объекта.

Астероид 101 429 ученые отнесли к категории троянских астероидов, то есть небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет, так называемые точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.

На сегодняшний день в Солнечной системе выявлен 7 681 астероид, из которых 7 642 находятся на орбите Юпитера. При этом у Марса, как заявили астрономы, есть девять таких «троянцев».

Таким образом, ирландские ученые решили выяснить, почему астероид 101 429 занимает обособленное положение. Для этого специалисты использовали специальный спектрограф, установленный на восьмиметровом телескопе в Чили.

Ученые сравнили спектры отражения 101 429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. Специалисты сделали вывод, что спектр 101 429 оказался похожим на спектр Луны, говорится в журнале Icarus.

Таким образом, исследователи предположили, что 101 429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.

Для того чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида, нужно продолжить наблюдения с помощью более мощных спектрографов.

Ранее тайваньский уфолог Скотт Уоринг рассказал, что нашел место крушения корабля инопланетян на Марсе. Свое открытие специалист сделал во время изучения фотоархивов NASA.

По словам Уоринга, замеченное им на снимках НЛО имеет форму диска и похоже на объект, над которым работал Боб Лазар в месте под названием Area S4 недалеко от Зоны 51.