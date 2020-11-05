Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса

Виктория Ивашечкина
17:30 05.11.2020
Чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида, нужно продолжать наблюдения с помощью мощных спектрографов.
Астрономы обнаружили фрагмент Луны на орбите Марса
© Фото: skeeze, Pixabay

Ирландские астрономы выяснили, что один из астероидов, находящихся на одной орбите с Марсом, может быть фрагментом, отколовшимся в свое время от Луны. Ранее специалисты изучили спектральные характеристики необычного космического объекта.

Астероид 101 429 ученые отнесли к категории троянских астероидов, то есть небольших небесных тел, попавших в гравитационно-сбалансированные области на околосолнечных орбитах планет, так называемые точки Лагранжа. Они расположены на 60 градусов впереди и позади планет.

На сегодняшний день в Солнечной системе выявлен 7 681 астероид, из которых 7 642 находятся на орбите Юпитера. При этом у Марса, как заявили астрономы, есть девять таких «троянцев».

Таким образом, ирландские ученые решили выяснить, почему астероид 101 429 занимает обособленное положение. Для этого специалисты использовали специальный спектрограф, установленный на восьмиметровом телескопе в Чили.

Ученые сравнили спектры отражения 101 429 и астероидов из семейства Эврики и выявили отчетливые спектральные различия, указывающие на различный состав. Специалисты сделали вывод, что спектр 101 429 оказался похожим на спектр Луны, говорится в журнале Icarus

Таким образом, исследователи предположили, что 101 429 вполне может представлять собой древний фрагмент первоначальной твердой коры Луны.
Для того чтобы сделать окончательный вывод относительно происхождения астероида, нужно продолжить наблюдения с помощью более мощных спектрографов.

Ранее тайваньский уфолог Скотт Уоринг рассказал, что нашел место крушения корабля инопланетян на Марсе. Свое открытие специалист сделал во время изучения фотоархивов NASA.

По словам Уоринга, замеченное им на снимках НЛО имеет форму диска и похоже на объект, над которым работал Боб Лазар в месте под названием Area S4 недалеко от Зоны 51.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:08 В стране и мире
Собянин заявил, что в Москве не планируется вводить жесткие ограничения из-за коронавируса
16:46 В стране и мире
МИД РФ посоветовал россиянам отложить поездки за рубеж на фоне пандемии
16:15 В стране и мире
В Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола «50 лет Победы»
13:58 В стране и мире
Видео
Момент наезда машины на остановку в Москве попал на видео
09:21 В стране и мире
Видео
Украденные выборы и бюллетени с Марса: как в штабе Трампа реагируют на отставание от Байдена
Популярное
Популярное
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.