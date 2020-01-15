Силуанов рассказал, на какие поручения Путина из бюджета уйдет больше всего средств

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, на выполнение каких поручений российского президента из бюджета будет выделено больше всего средств, а также о том, где ведомство планирует брать эти деньги.

«Это порядка 400-450 миллиардов рублей в текущем году. В следующие года сумма будет выше. Наиболее дорогостоящие и важные поручение - это, конечно, поддержка семьям, нуждающимся в государственной помощи, семьи с детьми до семи лет. Это пособия на ребенка в размере половины прожиточного минимума в регионе. По нашим оценкам, это порядка 160-170 миллиардов рублей. Это, конечно, материнский капитал, его новая формация, когда мы увеличиваем материнский капитал и выплачиваем за первого ребенка. Тоже потребует существенных дополнительных ресурсов, в этом году мы изыщем эти средства», - объяснил министр.

Силуанов подчеркнул, что для этих целей есть средства, однако правительство будет искать дополнительные источники пополнения бюджета.

«Для этого в бюджете есть резервы, в том числе резервный фонд… будем заниматься улучшением администрирования доходов, бороться с серыми схемами, теневыми схемами по уклонению от налогов. Наша задача найти необходимые финансы для выполнения задач президента», - сказал глава Минфина.

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию отметил сложный демографический период, который наступил в стране. В связи с этим глава государства призвал обеспечить устойчивый рост населения.

Российский лидер при этом пообещал, что россияне смогут рассчитывать на материнский капитал уже после рождения первого ребенка, а выплаты после рождения второго будут увеличены.