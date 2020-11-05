СМИ назвали последнее условие, необходимое Байдену для победы

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену остается выиграть только в штате Невада для полной победы в президентских выборах в США. Такой прогноз представил Fox News.

Канал вслед за NBC и CNN спрогнозировал победу демократа в Мичигане (16 выборщиков), что в общей сложности обеспечило его 264 голосами выборщиков. Именно в штате Невада, где Байден лидирует, находятся шесть выборщиков, голоса которых необходимы кандидату в президенты США для получения порогового количества выборщиков.

Третьего ноября в стране прошли выборы президента. На пост главы Белого дома претендуют действующий американский лидер Дональд Трамп и его политический конкурент Джо Байден. Для победы на выборах одному из них необходимо заручиться голосами 270 выборщиков. Исход гонки может решить результат голосования в так называемых ключевых штатах, которые дают наибольшее количество таких голосов.