На Украине рассказали о подготовке нового списка для обмена пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о проведении работы по созданию новых списков для обмена пленными в Донбассе. Об этом говорится в сообщении офиса украинского лидера.

«Он (Зеленский - прим. ред.) подчеркнул, что сейчас ведется работа над формированием очередных списков для освобождения», - информирует пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в ходе беседы Зеленский поблагодарил Меркель за активное участие в проведении встречи в нормандской формате в Париже 9 декабря и за поддержку Украины в вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Первый за два года обмен пленными состоялся в Донбассе 29 декабря. Киев передал самопровозглашенным ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск, в свою очередь, передали украинской стороне 76 человек.