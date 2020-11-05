Президент Косово Хашим Тачи подал в отставку

Президент непризнанной Республики Косово Хашим Тачи подал в отставку после того, как Специальный суд в Гааге утвердил против него обвинительный акт в совершении военных преступлений. Об этом лидер объявил в ходе пресс-конференции в Приштине, которая транслировалась на его странице в Facebook.

«Для того чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», - передает его слова РИА Новости.

Известно, что суд также подтвердил подобные обвинения в отношении бывшего спикера парламента Косово и одного из главных деятелей группировки «Освободительная армия Косово» Кадри Весели.

Обвинительный акт в отношении Хашима Тачи и Кадри Весели был направлен в суд 24 апреля. Согласно его содержанию, политики обвиняются в убийстве почти 100 жителей Косово различных национальностей, похищениях людей, преследованиях и пытках.

Специальный суд по Косово был учрежден в Гааге для расследования военных преступлений, совершенных в 1999-2000-х годах против этнических меньшинств и политических противников, в которых подозреваются участники «Освободительной армии Косово». Хашим Тачи в 1990-е годы был одним из лидеров группировки, численность которой составляли албанские сепаратисты.