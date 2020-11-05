МИД РФ: Москва получила информацию о переброске в Карабах боевиков с Ближнего Востока

Москва обладает информацией о переброске в Нагорный Карабах террористов с Ближнего Востока. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«По поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока… в зону нагорно-карабахского конфликта», - сказала она.

Захарова уточнила, что речь идет о радикально настроенных наемниках, которые исповедуют идеологию джихадизма.

«Все это не может не вызывать у нас серьезного беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава, теперь уже в Закавказье», - подчеркнула представитель МИД.

На брифинге также была озвучена позиция МИД России по ситуации в Карабахе. Ведомство призвало стороны проявить сдержанность и возобновить переговоры о перемирии.