МИД РФ посоветовал россиянам отложить поездки за рубеж на фоне пандемии

Министерство иностранных дел РФ призывает россиян отложить поездки за рубеж в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне коронавируса. Об этом заявила на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«По возможности отложить свои необязательные поездки за рубеж, отнести их на более позднее время, когда ситуация с коронавирусом стабилизируется», - сказала дипломат.

По словам Захаровой, пережитые многими россиянами в ходе первой волны пандемии риски, к примеру невозможность вернуться на родину на неопределенное время, остаются актуальными на сегодняшний день, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что в этой связи остаются более чем актуальными все ранее озвученные рекомендации.

Всего с начала пандемии в России было выявлено более 1,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 19 404 случаев COVID-19 в стране.