Путин предложит Медведеву должность зампредседателя Совбеза

Президент России Владимир Путин сообщил о намерении создать должность зампредседателя Совета Безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву, сообщил сообщил президент на заседании правительства.

«Есть ярко выраженный президентский блок, а есть правительственный. <...> Президентский блок это вопросы безопасности, обороноспособности. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами и с точки повышения нашей безопасности и обороноспособности. И я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся вопросами именно этого свойства. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время - введу должность заместителя председателя Совета Безопасности. Председателем Совета Безопасности, как известно, является президент. Если для ввода новой должности в Совбезе нужны изменения в законе, то это нужно сделать», - сказал президент.

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства, которые решили уйти в отставку.

Президент попросил правительство исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.

Такое решение было принято после обращения главы государства к Федеральному Собранию, на котором президент предложил доверить Думе назначать вице-премьера и членов правительства.