Путин поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Об этом глава государства заявил на встрече с кабмином.

«Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», - сказал он.

Путин поблагодарил уходящее правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось выполнить. Он пообещал встретиться с каждым из членов кабмина.

Также российский лидер на заседании правительства сообщил о намерении создать должность зампредседателя Совета Безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев после оглашения главой государства послания Федеральному собранию заявил, что кабинет министров уходит в отставку в полном составе.