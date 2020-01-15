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Путин поручил правительству исполнять обязанности до формирования нового кабмина

Андрей Аркадьев
16:43 15.01.2020
Ранее Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров. Об этом глава государства заявил на встрече с кабмином.

«Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», - сказал он.

Путин поблагодарил уходящее  правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось выполнить. Он пообещал встретиться с каждым из членов кабмина.

Также российский лидер на заседании правительства сообщил о намерении создать должность зампредседателя Совета Безопасности и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев после оглашения главой государства послания Федеральному собранию заявил, что кабинет министров уходит в отставку в полном составе.

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