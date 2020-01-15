Вертолет совершил аварийную посадку в Подмосковье
По предварительной информации, причиной экстренной посадки стал отказ двигателя.
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В Подмосковье аварийно сел частный вертолет Robinson. Об этом «Звезде» сообщили в экстренных службах.
По данным ряда СМИ, инцидент произошел в в городском округе Дмитровский на севере Московской области. После приземления вертолет опрокинулся. На его борту находился только пилот. По предварительным данным, он не пострадал. Причина аварии устанавливается. По неподтвержденной информации, аварийная посадка была произведена в связи с неисправностью двигателя.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.