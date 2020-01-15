Вертолет совершил аварийную посадку в Подмосковье

По данным ряда СМИ, инцидент произошел в в городском округе Дмитровский на севере Московской области. После приземления вертолет опрокинулся. На его борту находился только пилот. По предварительным данным, он не пострадал. Причина аварии устанавливается. По неподтвержденной информации, аварийная посадка была произведена в связи с неисправностью двигателя.

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