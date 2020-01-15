Медведев заявил о том, что правительство России в полном составе уходит в отставку

Глава кабинета министров Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку. Такое решение было принято после обращения главы государства к Федеральному Собранию.

«Изменения, которые будут приняты, внесут существенные новшества в целый ряд статей Конституции и в баланс власти: власти исполнительной, законодательной и судебной. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту страны возможность принимать необходимые решения. В этих условиях, полагаю, будет правильно, если правительство в действующем составе подаст в отставку», - заявил Медведев на встрече с президентом.

Президент России Владимир Путин поблагодарил правительство за совместную работу, отметив, что не все из запланированного получилось. Кроме того, глава государства отметил, что в ближайшее время встретится с каждым из членов правительства, которые решили уйти в отставку. Президент попросил правительство исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабинета министров.