МИД России призвал стороны конфликта в Карабахе возобновить переговоры

МИД России призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе проявить сдержанность и возобновить переговоры о прекращении огня. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что в течение недели обстановка в зоне конфликта оставалась напряженной, отмечались взаимные обстрелы по всей линии боевого соприкосновения, целями, в том числе, становились и гражданские объекты.

«Мы призываем стороны проявлять крайнюю сдержанность, избегать ударов по гражданскому населению, не допускать вмешательства внешних сил. Необходимо на практике вести дело к прекращению огня, деэскалации напряженности и возобновлению переговоров с целью достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов», – сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ситуацию в Нагорном Карабахе можно было бы разрешить и без применения оружия.