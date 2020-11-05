Лукашенко запретил возвращаться домой врачам, уехавших на заработки в Польшу

Белорусский лидер Александр Лукашенко распорядился не принимать обратно медиков, которые выезжают из страны на заработки в Польшу.

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом», - отметил Лукашенко на совещании о мерах по противодействию распространения вирусных инфекций.

Политик также предупредил, что лишних врачей в стране нет. И призвал медиков в первую очередь лечить граждан Белоруссии, передает БелТА.

«Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Однако надо понимать: уехал - назад не вернешься», - подчеркнул президент.

По словам Лукашенко, «это не угроза, а приказ для правительства».