Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола «50 лет Победы»

Анна Назайкина
16:15 05.11.2020
Находку обнаружили серферы на одном из пляжей в графстве Донегол.
В Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола «50 лет Победы»
© Фото: Tuomas Romu, Wikimedia

Капсулу времени с российского атомного ледокола «50 лет Победы», исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов, обнаружили на территории Ирландии. Находка была сделана серферами Софи Керран и Конором Маклори на пляже в графстве Донегол.

Девушка рассказала, что сначала они не решались поднять ее, так как опасалась, что это может быть бомба. Изучая металлическую капсулу, молодые люди увидели на поверхности гравировку на русском языке. Они отправили фотографию своему другу из России, который сообщил, что на предмете написано «Капсула времени».

Как сообщает газета Irish Post, капсулу удалось вскрыть. Внутри ее было обнаружено множество фотокарточек, писем, меню, а также были найдены путевые дневники экипажа российского атомного ледокола «50 лет Победы». Большинство текстов было написано на русском, однако также было обнаружено письмо на английском языке, в котором указаны контактные данные женщины по имени Света.

«Она оставила свои контактные данные, и оказалось, что она на самом деле является блогером в Instagram, я пыталась с ней там связаться, что она не увидела сообщения. Потом я позвонила ей, и она ответила, но она не очень хорошо меня понимала», - заявила Софи Керран.

Девушка рассказала, что, когда россиянка поняла, по какой причине ей звонили, она была поражена тем, как быстро нашли эту капсулу. В ней находились вещи, связанные с экспедицией, которая проводилась почти 30 лет назад, однако команда поместила ее в глыбу льда на Северном полюсе только два года назад.

Стоит отметить, что тот факт, что после таяния льда капсула смогла преодолеть расстояние в четыре тысячи километров с Северного полюса до побережья Ирландии так быстро, вызывает серьезные опасения касательно климатических изменений.

«Команда думала, что капсулу найдут только через 30 или 50 лет, они думали, что таяние льда займет больше времени», - сказала Софи.

Серферы Керран и Маклори связались в профессором Саймоном Донохью Носеком, владеющим ирландским, английским и русским. Он согласился помочь им с переводом писем и документов, найденных в капсуле. Россиянка заявила, что собирается отправиться в Ирландию на тот пляж, где была найдена капсула, и встретиться в серферами.

Софи Керран заявила, что ожидается, когда материалы переведут. Затем, по словам девушки, можно будет передать капсулу в какой-нибудь музей или бар. Однако, как сказала девушка, несколько подставок под кружки с пивом она оставит в качестве сувенира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:58 В стране и мире
Видео
Момент наезда машины на остановку в Москве попал на видео
11:44 В стране и мире
Видео
В Минздраве назвали примерные сроки инкубационного периода у заразившихся COVID-19
10:00 В стране и мире
В России могут приравнять гладкоствольное оружие к нарезному
09:21 В стране и мире
Видео
Украденные выборы и бюллетени с Марса: как в штабе Трампа реагируют на отставание от Байдена
09:00 В стране и мире
Видео
В Москве до 22 ноября продлен дистанционный режим обучения для старшеклассников
Популярное
Популярное
«Поражает воображение»: The Economist оценил уровень модернизации ВС РФ
Видео
Как в «Формуле-1»: в Сочи произошло ДТП с участием Mclaren и Ferrari
Видео
Влетевший в университет автобус в Новгороде протащил с собой «Ладу»: видео
Видео
Чудище из морских глубин: кадры нападения кита на туристов у побережья США
Ученые создали антитело для борьбы с ожирением
Эксперт рассказал, что делать водителю при просроченных правах
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.