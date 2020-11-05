В Ирландии нашли капсулу времени с российского ледокола «50 лет Победы»

Капсулу времени с российского атомного ледокола «50 лет Победы», исследовавшего Северный полюс в начале 90-х годов, обнаружили на территории Ирландии. Находка была сделана серферами Софи Керран и Конором Маклори на пляже в графстве Донегол.

Девушка рассказала, что сначала они не решались поднять ее, так как опасалась, что это может быть бомба. Изучая металлическую капсулу, молодые люди увидели на поверхности гравировку на русском языке. Они отправили фотографию своему другу из России, который сообщил, что на предмете написано «Капсула времени».

Как сообщает газета Irish Post, капсулу удалось вскрыть. Внутри ее было обнаружено множество фотокарточек, писем, меню, а также были найдены путевые дневники экипажа российского атомного ледокола «50 лет Победы». Большинство текстов было написано на русском, однако также было обнаружено письмо на английском языке, в котором указаны контактные данные женщины по имени Света.

«Она оставила свои контактные данные, и оказалось, что она на самом деле является блогером в Instagram, я пыталась с ней там связаться, что она не увидела сообщения. Потом я позвонила ей, и она ответила, но она не очень хорошо меня понимала», - заявила Софи Керран.

Девушка рассказала, что, когда россиянка поняла, по какой причине ей звонили, она была поражена тем, как быстро нашли эту капсулу. В ней находились вещи, связанные с экспедицией, которая проводилась почти 30 лет назад, однако команда поместила ее в глыбу льда на Северном полюсе только два года назад.

Стоит отметить, что тот факт, что после таяния льда капсула смогла преодолеть расстояние в четыре тысячи километров с Северного полюса до побережья Ирландии так быстро, вызывает серьезные опасения касательно климатических изменений.

«Команда думала, что капсулу найдут только через 30 или 50 лет, они думали, что таяние льда займет больше времени», - сказала Софи.

Серферы Керран и Маклори связались в профессором Саймоном Донохью Носеком, владеющим ирландским, английским и русским. Он согласился помочь им с переводом писем и документов, найденных в капсуле. Россиянка заявила, что собирается отправиться в Ирландию на тот пляж, где была найдена капсула, и встретиться в серферами.

Софи Керран заявила, что ожидается, когда материалы переведут. Затем, по словам девушки, можно будет передать капсулу в какой-нибудь музей или бар. Однако, как сказала девушка, несколько подставок под кружки с пивом она оставит в качестве сувенира.