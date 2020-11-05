В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в России в целом тревожная, но поддается контролю, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях», - отметил Песков.

Говоря о точных прогнозах, пресс-секретарь президента отметил, что давать их невозможно по понятным причинам. Стандартной формулой поведения в нынешней обстановке, объяснил он, является надежда на лучшее и подготовка к худшему.

По последним данным, в России за сутки зафиксировано более 19 тысяч заболевших коронавирусом. Общее число случаев заражения в России составляет 1 712 858 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с коронавирусной инфекцией в столице. По этой причине он объявил о продлении режима дистанционного обучения для школьников 6-11-х классов до 22 ноября.