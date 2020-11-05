Путин обсудил с главой Тульской области острые проблемы региона

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Тульской области Алексею Дюмину подготовить предложения по решению наиболее острых проблем региона. В частности, речь шла о расселении аварийного жилья.

Глава государства обратил внимание, что это один из вопросов, который назревал десятилетиями. Для его решения президент пообещал поддержку федерального центра.

«По этому показателю, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест. Повторяю еще раз, знаю, сам был в Тульской области, смотрел неоднократно, из прошлого все это досталось и требует больших капиталовложений, прекрасно понимаю. Знаю, что и обновление идет, но хотелось бы, чтобы это обновление шло более быстрыми темпами», - сказал Путин в ходе встречи по видеоконференцсвязи.

Президент также отметил успехи Тульской области в развитии экономики и социальной сферы. Так, в регионе растут объемы промышленного производства и инвестиций в основной капитал. Этот показатель там выше в три раза, чем в целом по стране.