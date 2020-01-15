От первого лица: опубликованы кадры работы астронавта в открытом космосе
Астронавты NASA Джессика Меир и Кристина Кох вышли в открытый космос для проведения работ на МКС.
© Видео: NASA, Twitter © Фото: NASA, Twitter
NASA опубликовало видео, снятое камерой, установленной на шлеме астронавта Джессики Меир, когда она выполняла работы в открытом космосе на МКС. На записи слышно, как Миер ведет переговоры.
Как уточняет космическое агентство, астронавт во время работ общается с Центром управления полетами.
Американки Джессика Меир и Кристина Кох вышли в открытый космос 15 января в 14.35 мск, чтобы продолжить работы по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на МКС.
Очередной выход в открытый космос женского дуэта запланирован на 20 января 2020 года. Как ожидается, в этот день они завершат работы по замене батарей.