От первого лица: опубликованы кадры работы астронавта в открытом космосе

NASA опубликовало видео, снятое камерой, установленной на шлеме астронавта Джессики Меир, когда она выполняла работы в открытом космосе на МКС. На записи слышно, как Миер ведет переговоры.

Как уточняет космическое агентство, астронавт во время работ общается с Центром управления полетами.

Американки Джессика Меир и Кристина Кох вышли в открытый космос 15 января в 14.35 мск, чтобы продолжить работы по замене устаревших никель-водородных аккумуляторов на МКС.

Очередной выход в открытый космос женского дуэта запланирован на 20 января 2020 года. Как ожидается, в этот день они завершат работы по замене батарей.