Певица МакSим впервые раскрыла подробности об аварии и уходе со сцены

Певица МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) впервые подробно рассказала о последствиях прошлогодней автомобильной аварии и уходе со сцены. Откровениями артистка поделилась в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на «России 1».

«Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца - сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать», - пояснила МакSим.

Она уточнила, что переломов при ДТП не получила, но были другие «очень серьезные повреждения». Из-за того что артистке нельзя было двигаться, она поправилась на 15 килограммов. Потом начались осложнения с сосудами головного мозга и «жуткие головные боли, которые нельзя был стерпеть», рассказала певица.

«Я просто лежала и понимала, что мне нужно выходить на сцену, а я не могла встать. Пришлось объявить о том, что я покидаю сцену», - поведала МакSим.

Однако, добавила она, были и другие причины, которые повлияли на ее решение.

В феврале менеджер МакSим Маргарита Соколова объявила, что певица покидает сцену из-за проблем со здоровьем. В том же месяце артистка попала в больницу в тяжелом состоянии.