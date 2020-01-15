Нарышкин рассказал о деятельности общественников по сохранению памяти о событиях ВОВ

Государство обязано использовать всю мощь своих ресурсов для защиты исторической памяти и общественники должны внести свой вклад в данную работу. Так Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин прокомментировал инициативу президента Владимира Путина о создании крупнейшего комплекса архивных материалов, кино- и фотодокументов по Второй мировой войне. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Наши государственные архивы - большое богатство, там хранится множество материалов, которые проливают свет на те или иные страницы истории, включая спорные, которые сегодня подвергаются ревизии. Это касается периода, который предшествовал началу Второй Мировой войны, ходу военных действий. Здесь государство, с его ресурсами, а также общественники играют существенную роль. Мы эти темы будем активно развивать», - заявил Нарышкин.

Одним из таких направлений Нарышкин назвал организацию выставок, посвященных освобождению Европы от фашизма. Выступая перед депутатами Госдумы и сенаторами Совета Федерации, Владимир Путин напомнил об обязанности защищать правду о Победе в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что такая работа – долг России перед будущими поколениями.