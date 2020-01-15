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Федермессер положительно оценила призыв Путина обеспечить бесперебойные поставки важных лекарств

Лина Давыдова
15:56 15.01.2020
Федермессер отметила важность поднятых Путиным вопросов в послании Федеральному собранию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» и глава Центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы Анна (Нюта) Федермессер прокомментировала призыв Владимира Путина не допустить ситуации с перебоями в поставках жизненно важных лекарств.

«Это конкретная прямая отсылка к сильнодействующим препаратам, которые или не зарегистрированы на территории страны, или запрещены к обороту. И здесь такое, если не поручение, то сообщение и Минздраву, и МВД  о том, что проблема должна быть решена в ближайшее время. Тех мер, которые сейчас предприняты, пока недостаточно. Мы должны зарегистрировать западные препараты до момента появления у нас российских аналогов. И мы должны наладить систему обеспечения, потому что пока эта система очень мудреная, она очень сложна для тех, кто живет в регионах и вдали от федеральных центров», - пояснила Федермессер.

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» присутствовала в московском здании «Манежа», где президент обратился с посланием Федеральному собранию.

Федермессер отметила важность поднятых Путиным вопросов, связанных не только с медициной, но и с демографией и поддержкой семей.

«Появление материнского капитала уже с первенцем не только дает шанс родиться здоровым детям, но и жить и лечиться тем, кто болеет. Много позитивного, на мой взгляд, в том, что касается поддержки семьи», - отметила она.

В то же время она подчеркнула, что реализовывать сказанное необходимо всей страной.

«То, как будет реализовано сказанное, это уже от нас зависит. Можно цепляться за то, что сказано, работать и реализовывать. Никто за нас это не сделает», - заключила Федермессер.

Широкий общественный резонанс в 2019 году вызвало задержание в почтовом отделении в Москве матери неизлечимо больного мальчика. Елена Боголюбова хотела забрать посылку с препаратом «Фризиум». Это лекарство должно было избавить сына женщины от мучительных судорог, однако в России оно не зарегистрировано. Обеспокоенность ситуацией выразили в Кремле, на нее также обратила внимание  детский омбудсмен Анна Кузнецова. Но этот случай был далеко не единственным. Родители неизлечимо больных детей неоднократно сталкивались с перебоями поставок жизненно необходимых лекарств. 

В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился закупить за рубежом не зарегистрированные в РФ лекарства для детей, которые страдают хроническими заболеваниями.

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