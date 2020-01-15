Матвиенко поддержала решение Путина отдать часть полномочий парламенту

Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию подчеркнул, что для России - государства федеративного и многонационального, - президентская форма правления единственно правильная, и она сохраняется, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, президент поделился рядом своих президентских полномочий с парламентом, что является хорошим сигналом обществу о стабильной политической обстановке в государстве.

«Теперь, когда Государственная дума будет утверждать премьер-министра, назначать вице-премьеров, это существенно повысит роль нижней палаты парламента в обществе. Также повышена роль и верхней палаты. Теперь перед назначением руководителей всех силовых ведомств, кандидаты будут проходить предварительные консультации. Это позволит сделать работу силовых структур более прозрачной, в какой-то мере подотчетной парламенту», - сказала Валентина Матвиенко.

Спикер отметила важность того, что Государственный совет РФ теперь станет конституционным совещательным органом.

«В Госсовет входят руководители субъектов федерации. За годы работы он показал, что является очень влиятельным и существенным органом, но он не был конституционным. После внесения изменений в Конституцию, где будет все прописано по Госсовету, роль губернаторов будет существенно повышена», - считает Матвинко.

Валентина Матвиенко отметила, что предложение президента пересмотреть перераспределение полномочий между разными уровнями власти очень своевременное. Пришло время сделать некий аудит полномочий, которые имею федеральные и региональные структуры, местные власти.

«Распределение полномочий подразумевает не бумажное расписание кто и за что отвечает. За этим последует финансовое, ресурсное перераспределение, в том числе и муниципальных органов власти, которые находятся ближе всех к людям. Сегодня они отвечают за многое, но при этом у них нет достаточных финансовых ресурсов», - объяснила спикер.

По ее мнению такое перераспределение полномочий между разными уровнями власти заденет многие пласты государственного переустройства. Валентина Матвиенко добавила, что все решения президента выстраданные, обдуманные и взвешенные. Они касаются острых проблем, которые есть у нас в стране, их обсуждают в обществе, они волнуют людей.

Сегодня во время ежегодного послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию.