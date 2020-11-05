Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил, что более половины населения РФ страдает от ожирения или избыточной массы тела. При этом, по словам специалиста, у женщин отклонения встречаются чаще, чем у мужчин, что связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.
«В среднем 55% населения имеет избыточную массу тела или ожирение, а в сельской местности - 60%. У женщин чуть выше показатель», - сказал Тутельян во время открытого онлайн-интервью.
По последним данным, в стране избыточную массу тела в первые два года жизни имеют в среднем около 6% граждан. При этом в ряде регионов этот показатель достигает 26%, передает «Российская газета».
По словам Тутельяна, во время эпидемии и самоизоляции многие набрали лишние килограммы. Для того чтобы их грамотно сбросить, необходимо временно ограничить ежедневный рацион до 1 200-1 500 ккал, сбалансировать питание, исключив добавленный сахар, отказавшись от переработанного мяса в виде сосисок, колбасы, выпечки.
По словам диетолога, необходимо увеличить физические нагрузки и снизить потребление соли. Тутельян подчеркнул, что оптимальные темпы похудения - три килограмма в месяц.
«Стала тесна одежда - нужно собрать волю в кулак. Мы все знаем главные правила: надо есть меньше сладкого, меньше быстрых углеводов, готовить еду лучше самим», - подчеркнул диетолог.
Диетолог объяснил, что здоровый рацион подразумевает потребление примерно 100 граммов белка в день. Его главные источники: мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Они должны быть в рационе постоянно, напомнил Тутельян.
Ранее китайские ученые заявили, что брокколи, овсяные хлопья и огурцы признаны продуктами, которые позволяют быстрее избавиться от лишних килограммов без жестких ограничений.