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Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы

Виктория Ивашечкина
15:29 05.11.2020
По словам специалиста, здоровый рацион подразумевает потребление 100 граммов белка в день.
Диетолог рассказал, как сбросить набранные за пандемию лишние килограммы
© Фото: Nancy Mure, Pixabay

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян сообщил, что более половины населения РФ страдает от ожирения или избыточной массы тела. При этом, по словам специалиста, у женщин отклонения встречаются чаще, чем у мужчин, что связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом.

«В среднем 55% населения имеет избыточную массу тела или ожирение, а в сельской местности - 60%. У женщин чуть выше показатель», - сказал Тутельян во время открытого онлайн-интервью.

По последним данным, в стране избыточную массу тела в первые два года жизни имеют в среднем около 6% граждан. При этом в ряде регионов этот показатель достигает 26%, передает «Российская газета».

По словам Тутельяна, во время эпидемии и самоизоляции многие набрали лишние килограммы. Для того чтобы их грамотно сбросить, необходимо временно ограничить ежедневный рацион до 1 200-1 500 ккал, сбалансировать питание, исключив добавленный сахар, отказавшись от переработанного мяса в виде сосисок, колбасы, выпечки.

По словам диетолога, необходимо увеличить физические нагрузки и снизить потребление соли. Тутельян подчеркнул, что оптимальные темпы похудения - три килограмма в месяц.

«Стала тесна одежда - нужно собрать волю в кулак. Мы все знаем главные правила: надо есть меньше сладкого, меньше быстрых углеводов, готовить еду лучше самим», - подчеркнул диетолог.

Диетолог объяснил, что здоровый рацион подразумевает потребление примерно 100 граммов белка в день. Его главные источники: мясо, рыба, молочные продукты, яйца. Они должны быть в рационе постоянно, напомнил Тутельян.

Ранее китайские ученые заявили, что брокколи, овсяные хлопья и огурцы признаны продуктами, которые позволяют быстрее избавиться от лишних килограммов без жестких ограничений.

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