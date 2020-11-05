СМИ: Госдума может приравнять гладкоствольное оружие к нарезному

Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному. Такую возможность рассматривают депутаты Государственной думы. По мнению народных избранников, инициатива по ужесточению оборота огнестрельного оружия назрела давно. Депутаты считают, что из-за современных технологий производства разница между двум видам оружия нивелировалась.

«С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола - "сверловка Ланкастера". Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики "условно гладкоствольного" оружия к гражданскому нарезному», - цитируют «Известия» слова представителей нижней палаты.

Как подчеркивается в документах, в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию.

В случае, если будет принято решение на законодательном уровне, то оно коснется более пяти миллионов россиян, которые имеют на руках то или иное гладкоствольное оружие.