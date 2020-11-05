Названа предварительная причина наезда автомобиля на остановку в центре Москвы

Предварительной причиной ДТП в центре Москвы с участием легкового автомобиля стала невнимательность девушки-водителя. Напомним, в четверг, 5 ноября, машина въехала в остановку в центре столицы, в результате происшествия пострадали четыре человека, среди которых два ребенка.

«Причиной ДТП стала невнимательность водителя - девушка отвлеклась от дорожного движения, в результате чего врезалась в остановку с людьми», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что девушка, находившаяся за рулем машины, была трезвой. Источник уточнил, что в настоящее время она находится в шоковом состоянии.