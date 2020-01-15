Путин поручил внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке

Владимир Путин поручил Кабмину до 31 января внести предложения по созданию авиационной компании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений президента РФ по итогам совещания с правительством.

В России планируется создать авиакомпанию, эксплуатирующую воздушные суда российского производства. В основном она должна будет осуществлять перевозки пассажиров и грузов в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах с учетом соответствующей потребности.