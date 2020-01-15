Конституция, 75-летие Победы и матпомощь: о чем говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию

Сегодня, 15 января, в Москве президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступил в московском здании «Манежа».

Изменения в Конституции. Новые права Госдумы и невозможность занимать пост президента два срока подряд

Одним из наиболее важных посылов речи президента стали изменения в основном законе государства - Конституции РФ. По словам Путина, необходимости в принятии нового такого документа нет, поскольку потенциал действующего не исчерпан. Но, добавил президент, следует вынести на общественное обсуждение ряд поправок.

«Полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию - вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие», - высказал свою позицию президент России.

В частности, Путин предложил доверить членам Государственной думы самостоятельно назначать вице-премьера и членов правительства, а также вносить поправки в Конституцию, по которым президент страны не сможет отклонить утвержденный парламентом состав Кабмина. Президент России убежден, что данная поправка повлечет за собой серьезные изменения в политической системе.

«Это повысит роль и значение парламента страны, Госдумы, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета. Сделает более эффективным, содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями властей», - отметил глава государства.

Путин также подчеркнул, что Россия не может развиваться в форме парламентской республики, в связи с чем должна оставаться сильной президентской республикой.

«За президентом должно сохраняться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства, как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия», - заключил президент РФ.

Более того, Путин выразил уверенность, что президент России не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд. Президент подчеркнул, что не считает это изменение принципиальным, однако против этого также не возражает.

Что же касается кандидата на пост главы государств, по мнению Путина, он должен прожить в России не менее 25 лет вместо установленных 10 в действующей Конституции, а также не может иметь гражданство другой страны или вид на жительство в другом государстве.

Правда о Победе: комплекс архивных документов по Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин анонсировал создание крупнейшего и самого полного комплекса архивных текстов, кино- и фотодокументов по Второй мировой войне. Таким образом, убежден глава государства, Россия сможет защитить правду о Победе и противостоять «наглому вранью и попыткам "переиначить" историю».

«Иначе что скажем нашим детям, если ложь как зараза будет расползаться по всему миру», - отметил глава государства.

© Евгений Халдей, РИА Новости,

Президент подчеркнул, такая работа - долг России как страны-победительницы перед будущими поколениями. Не остались без внимания президента и волонтеры, которые вносят свой вклад в данный вопрос.

«Массовым становится волонтерское движение, которое объединяет школьников, студентов и вообще людей разных поколений и возрастов», - добавил он.

Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к истории страны, по мнению Путина, стал проект «Волонтеры Победы».

Демография, матпомощь и квоты

Сегодня Россия находится в сложном демографическом периоде, что вызывает обеспокоенность. Президент отметил, что в середине 2000-х годов удалось принять меры, благодаря которым были получены положительные результаты. Но теперь рождаемость вновь падает, и прогнозы по этому поводу не могут не настораживать.

«Нам нужно выбраться из демографической ловушки и обеспечить устойчивый рост численности населения», - заявил глава государства.

По словам Путина, угрозой демографическому будущему можно назвать низкие доходы большинства россиян. Согласно разным оценкам, в нашей стране проживает порядка 70-80% семей с низкими доходами.

«Это именно семьи с детьми, вы это хорошо знаете. Часто даже когда работает не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный», - уточнил президент.

Государство и дальше будет помогать российским семьям, заявил Путин. Теперь на материнский капитал россияне смогут рассчитывать уже после рождения первого ребенка, а выплаты после рождения второго будут увеличены.

К настоящему времени маткапитал составляет 466 617 рублей. Президент призвал увеличить выплаты еще на 150 тысяч, что позволит семьям с двумя детьми получать 616 617 рублей.

«В дальнейшем он (маткапитал – прим. ред.) будет ежегодно индексироваться», - подчеркнул Путин.

Когда ребенку исполняется три года, установленные выплаты прекращаются. Семья сразу может попасть в сложную ситуацию с доходами, что недопустимо.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты в возрасте от трех до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020, текущего года. Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан», - добавил глава государства.

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Президент отметил, что в случае, если в семье уже есть один ребенок, то после его рождения второго малыша материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере.

Для ряда регионов, городов и областных центров эта сумма составляет почти половину стоимости квартиры или дома, отметил Путин.

Что же касается льготной ставки по ипотеке - 6% - для семей с двумя и более детьми, то она была распространена на весь срок кредита. Число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки возросло почти в десять раз, уточнил президент.

Глава государства напомнил, что в послании прошлого года он говорил о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать своего рода индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела.

Как отметил Путин, регионы уже начали внедрять механизмы социального контракта, но его эффективность пока крайне низкая. Глава государства обратился к правительству с просьбой обновить принципы соцконтракта и расширить финансовую поддержку, чтобы в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектов государства.

Важнейшей задачей правительства и Центробанка должно стать создания условий для существенного повышения реального дохода граждан.

«Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложение в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг», - заявил президент РФ.

В послании Федеральному собранию Путин затронул вопрос перебоев в поставках лекарств. В качестве примера президент отметил, что в 2019 года в ряде регионов наблюдались перебои с поставками медицинских препаратов.

«Обращаю ваше внимание, что такие ситуации никогда больше не должны повторяться», - завил Путин.

Он подчеркнул, что в текущем году в России должен заработать единый, сквозной регистр получателей лекарственных препаратов, которые предоставляют человеку бесплатно или с большой скидкой. Кроме уже приняты законодательные решения, которая позволят официально ввозить отдельные препараты, которые пока не прошли официального разрешения.

«Прошу также отладить эту работу, чтобы люди, а особенно родители больных детей в России никогда больше не должны оказаться в ситуации, когда легально не могут купить нужные лекарства», - заявил президент.

Президент также отметил, что в текущем году будет усилен контроль за качеством лекарств, который будет усилен не только на фармпредприятиях, но и в аптечных сетях.

Бесплатное горячее питание для младшеклассников и увеличение количества бюджетных мест в вузах

Государство будет помогать семьям, дети которых идут в школу. Речь идет, в первую очередь, о предоставлении ученикам 1-4 классов бесплатного горячего питания. Путин призвал направить средства на реализацию данной цели из трех источников: федерального, регионального и местного.

Кроме того, президент отметил необходимость создания в школах необходимой инфраструктуры.

«Нужно оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения. Это потребует времени. В регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться с 1 сентября 2020 года», - сказал Путин.

Президент заключил, что с 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах РФ должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием.

Более того: школьные работники должны получать доплаты за классное руководство. Соответствующее нововведение необходимо внедрить уже с 1 сентября, причем специальная доплата должна оцениваться на уровне не менее пяти тысяч рублей. Средства должны быть выделены за счет федерального бюджета, заявил российский лидер.

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Путин отметил, что введение доплат за классное руководство в школах входит в обязанности регионов, но «классный руководитель - это воспитатель, а это все-таки федеральные функции». При этом президент подчеркнул, что действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

Говоря о студентах, президент отметил, что второкурсники должны иметь возможность изменить направление обучения, включая смежные профессии.

В связи с тем, что в ближайшие годы число выпускников школ будет расти, необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах. В приоритетном порядке отдавать места в региональные вузы.

Аргументируя внимание к регионам, глава государства подчеркнул, что именно там особенно остро ощущается нехватка врачей, педагогов, инженеров.

«Необходимо серьезно заняться развитием университетов и вузов в регионах. Рынок труда сегодня динамично меняется, постоянно появляются новые профессии. Считаю, что нужно дать возможность студентов после 2 курса выбирать новые направления или программы обучения, включая смежные профессии», - отметил Путин.

Что же касается первичного звена здравоохранения, то оно нуждается в особом внимании со стороны правительства.

«Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни. Сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем», - пояснил глава государства.

Он отметил, что в 2020 году следует в полном объеме завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов.

«Я прошу общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов. Также с первого июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны», - добавил Путин.

Он подчеркнул, что на решение данных задач было дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% из которых - это федеральные ресурсы.

Путин обратился к региональным властям и призвал найти резервы, а также заняться вопросом нехватки врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках и малых городах. К 2024 году, заявил он, необходимо обеспечить специалистами все уровни системы здравоохранения. Чтобы добиться таких результатов, необходимо изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.

Кроме того, с текущего года поэтапно начнет внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах: с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.

Экология, экономика и Интернет

В послании Федеральному собранию Владимир Путин призвал сформировать полноценную систему экологического мониторинга. По его словам, необходимо кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, а также стремиться к внедрению раздельного сбора мусора.

«В целом переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года начать применять механизмы так называемой расширенной ответственности производителей, когда производители и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. Если сказать просто - загрязнитель платит», - сказал он.

Также президент предложил с 2021 года расширить экологическую ответственность производителей и импортеров.

Касаясь темы экономики, Путин подчеркнул, что Россия в последние годы сосредоточила условия на укреплении макроэкономической устойчивости. Федеральный бюджет вновь стал профицитным, государственные резервы уверенно покрыли совокупный внешний долг.

А вот Интернет глава государства пообещал сделать бесплатным. Правда, речь идет о социально значимых отечественных интернет-сервисах. Пользователям не придется платить за трафик при обращении к этим сервисам. Соответствующий проект российский лидер презентовал сегодня, 15 января.

«Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои социальные сети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, другие национальные ресурсы. В этой свези предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», - отметил глава государства.

Путин также добавил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и граждан страны, создать широкое пространство для образования, творчества, общения, реализации социальных и культурных проектов и открыть новые возможности для участия людей в жизни страны.

Международная безопасность, ООН и Россия

В завершение речи президент РФ затронул тему международной безопасности. По его словам, особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества несут пять ядерных держав. И именно страны-основательницы ООН должны подать пример, начав устранение предпосылок для глобальной войны и выработку обновленных подходов к обеспечению стабильности на планете.

«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме», - сказал он.

Президент также подчеркнул, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия никого не догоняет.

«Другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - заключил Путин.

Послание президента РФ Федеральному собранию в 2020 году длилось 1 час 20 минут. На него были приглашены около 1300 гостей, которыми стали в том числе члены Совета Федерации, Государственной думы, правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторский корпус, руководители крупнейших конфессий.

В этом году послание президента можно было наблюдать по теле-, радио- и интернет-трансляции, а также на улицах во многих городах России. Кроме того, впервые его продемонстрировали на горе Эльбрус и на борту Международной космической станции, где его смогут увидеть космонавты Олег Скрипочка и Александр Скворцов.

Идея организовать трансляцию практически повсеместно принадлежит активистам Общероссийского народного фронта.