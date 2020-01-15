Дочь маршала Конева: единый архив о войне будет интересен не только специалистам

Наталия Конева, дочь прославленного маршала Советского Союза рассказала «Звезде» о том, что создаваемый в России единый архив документов о Второй мировой войне будет интересен не только специалистам, но простым людям.

«Когда люди начинают искать информацию о том, что происходило с их родственниками на войне, они обращаются к архивам. И архив Министерства обороны очень многим людям помог в этом очень многим людям», - сказала Конева.

При этом она подчеркнула, что прогресс не стоит на месте и что в данный момент остро стоит вопрос об оцифровке документов.

«Человеческая судьба находит поддержку в этих документах. И согласитесь, что гуманистический аспект этого дела чрезвычайно важен», - подчеркнула Конева.

При этом она также отметила, что архив поможет бороться с фальсификацией истории.

О создании крупнейшего комплекса архивных документов о Второй мировой войне заявил в ходе послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин. По его словам, такая работа - долг России как страны-победительницы перед будущими поколениями.