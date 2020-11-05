Московские власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП на остановке

По последней информации, в результате наезда иномарки на автобусную остановку пострадали три человека - мужчина и две женщины. Одна из пострадавших является пассажиркой врезавшегося автомобиля Infiniti. Об этом сообщили на официальном канале столичного Департамента транспорта.

«Мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом: тяжелые травмы позвоночника, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма. Женщина госпитализирована с диагнозами: открытый перелом ноги, ампутация лодыжки слева. Еще одна женщина госпитализирована с переломом таза и сотрясением головного мозга».

Ранее сообщалось, что на Садово-Триумфальной улице в районе метро «Маяковская» легковой автомобиль въехал в автобусную остановку. В результате ДТП перекрыта одна полоса движения.