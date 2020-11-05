В НИИ гриппа рассказали, могут ли домашние животные заболеть коронавирусом

Кошки и собаки могут переносить коронавирусную инфекцию. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

По его словам, согласно имеющимся на сегодняшний день исследованиям, эти домашние животные переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме.

«Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с животными», - подчеркнул Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Для других домашних животных новая коронавирусная инфекция в большинстве случаев не представляет никакой опасности. В частности, отметил врач, «попугай точно не заразится».

Ранее весной замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал о базовых правилах профилактики заражения домашних животных коронавирусом. По его словам, следует всего лишь следовать элементарным правилам гигиены. Например, после прогулки с домашним животным необходимо продезинфицировать руки и тщательно вымыть лапы питомцу.