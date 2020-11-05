Российские исследователи рассказали о ходе испытаний «человека-амфибии»

Испытания в России технологии жидкостного дыхания на человеке или, иначе выражаясь, создание «человека-амфибии» задерживаются из-за необходимости медицинской регистрации. Об этом рассказал руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований Александр Панфилов.

По его словам, при создании любого оборудования, в том числе медицинского, приходится сталкиваться с бюрократическими нюансами, для того чтобы определить его место в системе оказания медицинской помощи.

«О преградах говорить не совсем правильно, так как есть определенный путь регистрации новых изделий. Поэтому, как только будет показана безопасность и эффективность использования данной технологии на модельных биообъектах, уже можно будет говорить о переходе на человека», - заявил Панфилов РИА Новости.

Отмечается, что технология уже была протестирована на грызунах и собаках. Испытания проводились в емкостях, которые были заполнены специальным дыхательным раствором.

Предполагается, что использование жидкостного дыхания даст человеку возможность практически без задержки выйти на поверхность с глубины около километра, при этом избежав возникновения кессонной болезни. В обычных условиях подъем с глубины 400 метров требует около 20 дней. Кроме того, сообщалось о том, что новая технология может быть применена в медицине для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм и заболеваний легких.