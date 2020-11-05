Момент наезда машины на остановку в Москве попал на видео. На кадрах с камеры видеонаблюдения можно разглядеть, как черная легковушка выворачивает из плотного потока и врезается в остановку.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Садово-Триумфальной улице в районе метро «Маяковская» легковой автомобиль въехал в автобусную остановку. Сообщалось о четырех пострадавших, среди которых два ребенка.

На месте аварии работают экстренные службы. Движение по данному участку дороги ограничено.