Мальта обнародовала список обладателей «золотых паспортов»

Мальтийское правительство опубликовало список лиц, которые получили гражданство в 2018 году. В списке обладателей «золотых паспортов» оказались несколько полных тезок известных россиян. Об этом сообщает РБК.

По информации издания, в списке фигурирует полный тезка акционера инвестиционной компании АФК «Система» Александра Горбатовского, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, основного владельца сети «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и члена совета директоров сети «Магнолия» Леонида Лунева и других.

Получение гражданства Мальты подтвердил изданию председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Игорь Лисиненко.

В общей сложности, в списке обладателей «золотых паспортов» за 2018 год фигурирует более 3,5 тысяч человек. Чтобы стать членом этого элитного клуба, иностранцу необходимо внести 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, вложить 150 тысяч в экономику страны, и приобрести или взять в аренду недвижимость на острове.