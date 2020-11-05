В WhatsApp появилась новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция: теперь у пользователей есть возможность отправлять исчезающие через семь дней сообщения. Об этом сообщается в блоге компании.

«Сообщения WhatsApp зачастую остаются на наших телефонах навсегда. Хотя воспоминания, связанные с близкими и друзьями, очень важны для нас, большая часть отправляемых сообщений не имеет особой ценности», - говорится в сообщении.



Кроме того, сообщается, что любой участник в индивидуальном чате может включить или отключить режим исчезающих через неделю сообщений. В общих чатах сделать это будет возможность у админа группы.



«Мы установили промежуток в семь дней, потому что считаем его оптимальным: в течение недели вы можете освежить в памяти предыдущую переписку, которая потом исчезнет. Список покупок или адрес магазина, которые вы получили несколько дней назад, будут под рукой, пока в них есть необходимость, а затем исчезнут, когда станут вам не нужны», - объясняется в блоге компании.

Новый режим станет доступен пользователям WhatsApp по всему миру в течение ноября.