Путин предложил доверить Думе назначать вице-премьера и членов правительства
Путин предложил доверить Думе назначать вице-премьера и членов правительства
© Фото: ТРК "Звезда"
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Путин предложил доверить Думе назначать вице-премьера и членов правительства
Путин предложил доверить Думе назначать вице-премьера и членов правительства
© Фото: ТРК "Звезда"
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