Путин предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий

Владимир Путин предложил закрепить в Конституции страны Российской Федерации регулярную индексацию пенсий.

«Здесь же (нужно) закрепить в Основном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. Имея в виду здесь применить регулярную индексацию пенсий», - сказал президент во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Глава государства также отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума. Он подчеркнул, что в российском законодательстве такая норма есть, но ее необходимо закрепить в Конституции.

Сегодня Владимир Путин в столичном «Манеже» выступил с посланием к Федеральному Собранию. Это ежегодное выступление проходит уже в 16-й раз.