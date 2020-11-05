Легковушка въехала в остановку в центре Москвы

Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на Садово-Триумфальной улице в центре Москвы, недалеко от метро «Маяковская». Видеозапись произошедшего опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

«Среди пострадавших - два ребенка и две женщины», - говорится в описании видео.

По данным ТАСС, пострадали как минимум трое. Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

Движение по данному участку трассы ограничено. Власти просят выбирать пути объезда.