Легковушка въехала в остановку в центре Москвы
Пострадали как минимум три человека. На месте работают экстренные службы.
© Видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК, ВКонтакте © Фото: tipichnaya.moskva, VK
Легковой автомобиль въехал в автобусную остановку на Садово-Триумфальной улице в центре Москвы, недалеко от метро «Маяковская». Видеозапись произошедшего опубликована в социальной сети «ВКонтакте».
«Среди пострадавших - два ребенка и две женщины», - говорится в описании видео.
По данным ТАСС, пострадали как минимум трое. Отмечается, что на месте работают экстренные службы.
Движение по данному участку трассы ограничено. Власти просят выбирать пути объезда.