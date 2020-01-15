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Путин согласен с тем, что президент не должен занимать пост больше двух сроков подряд

Кирилл Кунецкий
13:03 15.01.2020
При этом российский лидер отметил, что не считает данный вопрос принципиальным.
Путин согласен с тем, что президент не должен занимать пост больше двух сроков подряд
© Фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин убежден, что президент РФ не может занимать пост главы государства больше двух сроков подряд.

Он также заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской Республикой. Российский лидер также выразил уверенность, что кандидат в президенты должен проживать в стране не менее 25 лет вместо нынешних десяти.

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