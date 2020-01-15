В СК РФ разработаны предложения по упрощению задержания лиц с особым статусом

В СК РФ разработаны предложения для упрощения процедуры задержания лиц с особым статусом, застигнутых на месте преступления. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

«Нашим ведомством выработаны предложения по внедрению правового механизма, направленного на пресечение злоупотреблений своими статусными гарантиями лицами, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам», - уточнил Бастрыкин.

По его словам, ведомством предлагается вывести из числа лиц с особым статусом депутатов местного самоуправления, а также исключить излишние требования к согласованию вопросов о направлении в суд уголовных дел в отношении депутатов Госдумы.

«Бывают нетипичные, с правовой точки зрения ситуации, которые приходится оперативно решать следователям. Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. Сейчас расследование завершено, судья и его соучастники знакомятся с материалами уголовного дела», - напомнил председатель СК РФ.

По предположению следствия, Стародубцев требовал от потерпевшего 64 миллиона рублей якобы для их передачи в качестве взятки. На самом деле он хотел присвоить их себе, напомнил о деле Бастрыкин.

«Передача денег должна была проходить под контролем ФСБ, однако неизвестным оставалось место передачи. И им оказался дом судьи. Подозреваемого задержали. Но непредвиденным обстоятельством здесь стала необходимость проведения не терпящего отлагательств осмотра в доме судьи для фиксации доказательств. Иначе факт его преступных действий задокументировать бы не получилось», - объяснил Бастрыкин.

В результате следователями впервые в новейшей истории был проведен осмотр и изъяты денежные средства.

«В дальнейшем законность осмотра проверена судом, и судебной коллегией Московского городского суда следственное действие признано законным», - сказал Бастрыкин.

По мнению Александра Бастрыкина, целесообразно на законодательном уровне проработать вопрос о допустимости действий следователей в подобных ситуациях.