В Госдуме прокомментировали продление дистанционного обучения в Москве

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов оценил инициативу мэра Москвы Сергея Собянина о продлении дистанционного обучения для школьников.

По словам Нилова, подобные решения принимаются исключительно исходя из оценки эпидемиологической ситуации в регионе и предписаний Роспотребнадзора, передает RT.

Поводом для принятия данных мер, помимо высокого уровня заболеваемости в столице, стало также и несоблюдение должных мер безопасности, отметил Нилов. В частности, это касается ношения масок и перчаток в общественном транспорте, а также соблюдения социальной дистанции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении на две недели дистанционного обучения для учащихся 6-11-х классов ввиду обострения ситуации с коронавирусом.