Путин предложил провести общенациональное голосование по внесению поправок в Конституцию

Владимир Путин предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституции. Об этом он заявил во время ежегодно послания Федеральному собранию.

Как отметил глава государства, высказывания на тему изменения Конституции уже звучали.

«Полагаю возможным обозначить здесь и свою позицию - вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые я считаю вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие», - высказал свою позицию президент России.

В частности, Путин предложил доверить Госдуме назначать вице-премьера и членов правительства и внести поправки в Конституцию, по которым президент страны не сможет отклонить утвержденный парламентом состав Кабмина.