Путин: Россия открыта к диалогу с ядерными державами для обеспечения безопасности на планете

Пять ядерных держав несут особую ответственность и за сохранение, и за устойчивое развитие человечества. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин сегодня, 15 января, выступая с посланием Федеральному собранию.

«Мы видим, как непредсказуемо и неуправляемо развиваются события в мире. Как региональные конфликты могут перерастать в угрозы для всего международного сообщества. Серьезный и прямой разговор о принципах стабильного миропорядка, об острейших проблемах, назрел. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий», - отметил глава государства.

Путин отметил, что подать пример должны страны-основательницы ООН. Пять наций, по словам президента, должны начать устранение предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете.

«Россия открыта для укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами. Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме», - сказал он.

Президент также подчеркнул, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Россия никого не догоняет.

«Другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - заключил Путин.

В Москве началось выступление президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 15 января, обратится с посланием Федеральному собранию. Формат является ежегодным и проходит уже 16-й раз. В этом году Путин выступает в московском здании «Манежа».