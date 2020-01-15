В Роспотребнадзоре рассказали о распространении птичьего гриппа

В Венгрии, Польше и Словакии зафиксировали штамм вируса птичьего гриппа H5N8. Его распространителями являются перелетные птицы, поэтому угроза распространения нависла и над Россией.

В Роспотребнадзоре заявили, что вспышки птичьего гриппа, случившиеся весной 2019 года, были повсеместно полностью ликвидированы. Единственными территориями, на которых продолжали фиксировать случаи возникновения вируса, остались Нигерия и ЮАР.

Под угрозой распространения вируса оказался африканско-черноморский пролетный путь, по которому птицы осуществляют свою миграцию. Климатические изменения могут поспособствовать тому, что она станет более ранней.

Как заявили «Известиям» в Роспотребнадзоре, из-за этого может произойти заражение птиц в юго-западных регионах России. Не исключается, что среди инфицированных животных могут также оказаться свиньи.

Отмечается, что в течение 2019 года штаммы вируса гриппа не развивались в эволюционном смысле и не стали более рискованными для людей. Тем не менее, ученые предупреждают, что это не значит, что заражение человека не может произойти совсем - остановить распространение вируса возможно ограничив ввоз в Россию мяса и яиц из соседних стран.

Ранее в Китае пневмонией неизвестного происхождения заболели 44 человека, состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Инфицированные проживают в городе Ухань. Возбудитель и причина заболевания устанавливаются. Птичий грипп оказался в числе исключенных заболеваний.