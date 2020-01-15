В США раскрыли подробности ракетной атаки на базу Таджи в Ираке

Военнослужащие возглавляемой Соединенными Штатами коалиции не пострадали в результате ракетного удара по американской военной базе Эт-Таджи в Ираке. Об этом сообщил официальный представитель штаба операции «Непоколебимая решимость», которую в Ираке и Сирии проводит группа стран во главе с США, полковник Майлз Кэггинс.

«Ни один из военнослужащих коалиции не пострадал в результате этой небольшой атаки на базу Эт-Таджи», - написал он на своей странице в Twitter.

Американская военная база Эт-Таджи, которая располагается в 30 километрах к северу от Багдада, подверглась ракетной атаке во вторник, 14 января. По информации СМИ, по ней выпустили пять снарядов. Иранские военные заявили, что удар был нанесен системами залпового огня.

О своей ответственности за нападение пока никто не заявил.