Путин предложил изменить порядок приема студентов медвузов по целевым квотам

Первичное звено здравоохранения нуждается в особом внимании со стороны правительства. Об этом в послании Федеральному собранию заявил глава РФ Владимир Путин.

«То, что нам удалось сделать в сфере здравоохранения, показывает, что если мы ставим перед собой определенные цели, то способны добиваться результатов. Но о здравоохранении люди судят не по цифрам. Человека, который вынужден ехать за десятки километров в поликлинику, тратить целый день в очереди или неделями ждать приема узкого специалиста, мало интересует, насколько выросла средняя продолжительность жизни в стране. Он думает о своей жизни. Сейчас нам нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, с которым соприкасается каждый человек и каждая семья. Здесь у нас больше всего сложных, чувствительных для людей проблем», - пояснил глава государства.

Как отметил президент РФ, в этом году необходимо в полном объеме, как и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов.

«Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Хочу подчеркнуть, смысл их работы не в том, чтобы выписывать справки и направления и сходу сопроваживать людей в райцентры. У специалистов на местах должна быть возможность оказывать реальную помощь людям, использовать спецоборудование и скоростной интернет. Я прошу общероссийский народный фронт взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта ФАПов. Также с первого июля будут запущены программы модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники , районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% - это федеральные ресурсы», - отметил глава РФ.

В свою очередь глава государства обратился к субъектам федерации с просьбой найти резервы и вплотную заняться вопросом нехватки врачей и фельдшеров, особенно в селах, поселках и малых городах.

«Вопрос подготовки и привлечения кадров - ключевой для здравоохранения», - подчеркнул Путин.

Он призвал к 2024 году обеспечить специалистами все уровни системы здравоохранения. Для этого необходимо изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям.

«По специальности "Лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности "Педиатрия" - 75%. Квоты на целевой прием будет формироваться по заявкам регионов РФ. Но они в свою очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Что касается ординатуры: предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100-процентное целевое обучение», - пояснил президент.

Путин также добавил, что с этого года поэтапно начнет внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах - с установлением фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих надбавок.